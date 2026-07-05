Путин и Трамп отметили символичность планируемого запуска экипажей на МКС.

В субботу Путин и Трамп провели телефонный разговор.
«В беседе отмечена, в частности, символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию», — сказал Ушаков журналистам.
Ушаков подчеркнул, что это конкретный пример, подтверждающий, что две державы заинтересованы в том, чтобы совместно работать в самых разных областях.
Узнать больше по теме
МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.Читать дальше