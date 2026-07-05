Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Трамп отметили символичность планируемого запуска экипажей на МКС

Путин и Трамп отметили символичность планируемого запуска экипажей на МКС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп отметили символичность планируемого запуска совместного российского-американского экипажа на МКС с Байконура, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В субботу Путин и Трамп провели телефонный разговор.

«В беседе отмечена, в частности, символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию», — сказал Ушаков журналистам.

Ушаков подчеркнул, что это конкретный пример, подтверждающий, что две державы заинтересованы в том, чтобы совместно работать в самых разных областях.

Узнать больше по теме
МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
Читать дальше