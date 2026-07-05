Путин сообщил Трампу, что ВС РФ освободят весь Донбасс

Кроме того, Путин обратил внимание Трампа на позицию Киева и его европейских союзников, которые, по оценке Москвы, неверно воспринимают ситуацию на линии боевого соприкосновения. В Кремле считают, что Украина и ряд стран Европы делают ставку на затягивание конфликта и дальнейшую эскалацию, тогда как российские силы, по словам Ушакова, продолжают уверенное наступление.