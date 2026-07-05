Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что российские войска продолжат наступление в Донбассе и установят контроль над укрепленными районами ВСУ. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
По словам представителя Кремля, Путин отметил стратегическое значение Константиновки, назвав установление контроля над этим населенным пунктом важным этапом в освобождении территории Донецкой Народной Республики. Российский лидер также подчеркнул, что, несмотря на сопротивление Киева, российская армия продолжает последовательно продвигаться вперед.
Кроме того, Путин обратил внимание Трампа на позицию Киева и его европейских союзников, которые, по оценке Москвы, неверно воспринимают ситуацию на линии боевого соприкосновения. В Кремле считают, что Украина и ряд стран Европы делают ставку на затягивание конфликта и дальнейшую эскалацию, тогда как российские силы, по словам Ушакова, продолжают уверенное наступление.
«Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим», — отметил дипломат.
Ранее сообщалось, что Путин провел телефонную беседу с президентом США Дональдом Трампом, начав разговор с поздравлений по случаю Дня независимости Соединенных Штатов.