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Самолёт-разведчик НАТО замечен у границы Украины над Румынией

Борт НАТО Boeing E-3A Sentry выполняет полёты в румынском воздушном пространстве неподалёку от Чёрного моря и границы с Украиной.

Источник: RT на русском

Борт НАТО Boeing E-3A Sentry выполняет полёты в румынском воздушном пространстве неподалёку от Чёрного моря и границы с Украиной.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Flightradar24.

По его данным, на 01:27 мск самолёт летал над Румынией по траектории «восьмёрки» на высоте около 9,4 км.

Борт поднялся с аэродрома в литовском Шяуляе и направился в сторону Румынии. Маршрут проходил в обход западной украинской границы через воздушное пространство Польши, Словакии и Венгрии.

4 июля сообщалось, что самолёт разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, принадлежащий НАТО, вновь выполняет полёт над нейтральными водами Чёрного моря.

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