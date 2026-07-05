Самолёт-разведчик НАТО замечен у границы Украины над Румынией

Борт НАТО Boeing E-3A Sentry выполняет полёты в румынском воздушном пространстве неподалёку от Чёрного моря и границы с Украиной.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Flightradar24.
По его данным, на 01:27 мск самолёт летал над Румынией по траектории «восьмёрки» на высоте около 9,4 км.
4 июля сообщалось, что самолёт разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, принадлежащий НАТО, вновь выполняет полёт над нейтральными водами Чёрного моря.
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