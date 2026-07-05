Франция и Марокко — первая пара четвертьфиналистов ЧМ-2026

Сборная Франции вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу 2026 году.
5 июля команда одолела Парагвай в ⅛ финала турнира со счётом 1:0.
Таким образом, подопечные Дидье Дешама вышли в четвертьфинал, где их соперниками станет команда Марокко, которая ранее обыграла одних из хозяев турнира — Канаду (3:0).
Матч Франция — Марокко состоится 9 июля на стадионе в Фоксборо (США).
Ранее сообщалось, что футболиста сборной Парагвая Галарса не стали удалять за удар рукой в грудь Мбаппе.
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