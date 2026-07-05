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Гол Мбаппе с пенальти помог Франции победить Парагвай и выйти в ¼ финала ЧМ-2026

Сборная Франции команду Парагвая в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Источник: RT на русском

Сборная Франции команду Парагвая в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 70-й минуте забил Килиан Мбаппе. Он реализовал пенальти, который был назначен за фол на Дезире Дуэ — на 65-й минуте тот вошёл в штрафную площадь соперника, где его сбил Диего Гомес.

Для Мбаппе это седьмой гол на этом турнире и 19-й на чемпионатах мира в общем.

Французы вышли в ¼ финала ЧМ. 9 июля их ждёт встреча с Марокко, которое ранее выбило с турнира канадцев.

Матч Франция — Марокко состоится 9 июля на стадионе в Фоксборо (США).

Ранее сообщалось, что футболиста сборной Парагвая Галарса не стали удалять за удар рукой в грудь Мбаппе.

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