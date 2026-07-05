Франция вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу в четвёртый раз подряд

Сборная Франции вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу 2026 году.
5 июля команда одолела Парагвай в ⅛ финала турнира со счётом 1:0.
Франции удаётся выйти в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в четвёртый раз подряд. В 2014-м французы дошли до ¼, но проиграли там Германии (0:1), в 2018-м они стали чемпионами, а в 2022-м — завоевали серебряные медали.
В ¼ финала подопечные Дидье Дешама сыграют с Марокко. Матч состоится 9 июля в Фоксборо (США).
Ранее Дешам вручил Мбаппе памятную футболку в честь 100 матчей за сборную Франции.
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