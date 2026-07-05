Франция вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу в четвёртый раз подряд

Франции удаётся выйти в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в четвёртый раз подряд. В 2014-м французы дошли до ¼, но проиграли там Германии (0:1), в 2018-м они стали чемпионами, а в 2022-м — завоевали серебряные медали.