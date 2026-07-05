Трамп: в Европе стали узнавать, как происходит превращение в страны третьего мира

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в европейских государствах из-за миграционной политики стали узнавать, как происходит превращение в страны третьего мира.
«Европа узнает, что если вы принимаете преступников из стран третьего мира, то становитесь страной третьего мира. Это происходит быстро, в мгновение ока. Меня избрали как раз вовремя», — написал американский лидер в Truth Social.
Американский лидер ранее неоднократно критиковал страны из числа европейских союзников Вашингтона за слишком мягкую миграционную политику. Трамп утверждал, что принятые им меры по пресечению нелегальной миграции в Соединенных Штатах позволили предотвратить их превращение в страну третьего мира.