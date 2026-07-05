Орбан вступился за президента Венгрии Шуйока и обвинил Мадьяра в стремлении к авторитаризму

Действия премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра могут привести к авторитаризму, считает экс-глава правительства этой страны Виктор Орбан. Он призвал граждан воспрепятствовать действиям Мадьяра, которые определяет как антиконституционные.
«Все видели, что произошло дальше. Агрессия, угрозы, запугивание. Прямой путь к авторитаризму. Именно на этом держится правительство партии “Тиса”. Не позволим этому случиться», — заявил Орбан по поводу внесения правительством Мадьяра в парламент поправки к конституции, предполагающей возможность отстранения от должности действующего президента Тамаша Шуйока. Данный текст Орбан разместил в социальной сети Facebook*.
Ранее Мадьяр призвал проверить роль своего предшественника Орбана в деле о перевозивших валюту украинцах.
В то же время венгерские СМИ пишут, что чрезмерный радикализм премьера Венгрии Петера Мадьяра настораживает западные страны и способен привести к возвращению Виктора Орбана к руководству страной.
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