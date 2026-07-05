Беспилотник неизвестного происхождения нашли у берегов Турции

Беспилотный летательный аппарат неустановленного происхождения обнаружен на черноморском побережье турецкой провинции Зонгулдак.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на IHA.
Местные жители заметили объект у берега вблизи района Фильйос и вызвали экстренные службы.
«Местные жители вызвали экстренные службы, обнаружив у берега вблизи района Фильйос, предположительно, военный БПЛА», — передаёт агентство.
На место прибыли сапёры. Жандармы оцепили район на побережье. Специалистам предстоит проверить находку, установить её происхождение и определить, есть ли взрывчатка.
1 июля беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины с 5 кг взрывчатки упал в провинции Трабзон на северо-востоке Турции.