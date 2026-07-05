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Беспилотник неизвестного происхождения нашли у берегов Турции

Беспилотный летательный аппарат неустановленного происхождения обнаружен на черноморском побережье турецкой провинции Зонгулдак.

Источник: RT на русском

Беспилотный летательный аппарат неустановленного происхождения обнаружен на черноморском побережье турецкой провинции Зонгулдак.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на IHA.

Местные жители заметили объект у берега вблизи района Фильйос и вызвали экстренные службы.

«Местные жители вызвали экстренные службы, обнаружив у берега вблизи района Фильйос, предположительно, военный БПЛА», — передаёт агентство.

На место прибыли сапёры. Жандармы оцепили район на побережье. Специалистам предстоит проверить находку, установить её происхождение и определить, есть ли взрывчатка.

1 июля беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины с 5 кг взрывчатки упал в провинции Трабзон на северо-востоке Турции.

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