Дмитриев обвинил чиновников Европы в тугодумстве и тяге к саморазрушению

Европейские чиновники либо не способны быстро осознать последствия миграционного кризиса, либо сознательно ведут свои страны к саморазрушению, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что Европа, принимая преступников из третьего мира, сама становится третьим миром.
Дмитриев выразил надежду, что Европа действительно осознаёт эту угрозу. Однако, по его словам, простые европейцы уже давно всё поняли, в отличие от собственных политиков.
«Европейцы поняли это ещё некоторое время назад, но их чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения», — написал Дмитриев.
Ранее в новой антитеррористической стратегии администрации Трампа сообщалось, что бесконтрольная массовая миграция в страны Европы превратилась в удобный канал для переброски террористов.