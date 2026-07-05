Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ожидает от Киева конкретных шагов после скандала вокруг героизации спорных исторических фигур. Напомним, в конце мая главарь киевского режима Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении одного из руководителей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил имя «героев УПА*» одному из центров спецопераций ВСУ. Позднее в Варшаве прошёл марш памяти жертв Волынской резни. Несколько тысяч человек собрались на площади Трёх крестов в центре польской столицы и направились колонной к Могиле неизвестного солдата.