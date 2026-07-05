Ложь Киева и ЕС и важность продолжения контактов. О чем говорили Путин и Трамп

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегкой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, президент РФ указал Трампу на ложные посылки Киева и его европейских спонсоров относительно ситуации на линии фронта, а также обрисовал реальное положение дел. Американский лидер в свою очередь вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений по преодолению кризиса.
Стороны в том числе отметили важность сохранения дальнейших контактов и условились вновь созвониться в ближайшее время.
ТАСС собрал главные заявления Ушакова.
Реальное положение дел на СВО.
Путин заявил, что Европа и Киев делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта с использованием в том числе террористических методов.
Президент РФ также указал, что на Украине и в европейских столицах «исходят из ложного восприятия положения дел на линии боевого соприкосновения», и обрисовал Трампу реальное положение дел на поле боя.
Российский лидер в ходе разговора подчеркнул, что Вооруженные силы РФ обязательно возьмут все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, как бы киевский режим за них «ни цеплялся».
Американский лидер вновь отметил, что готов оказывать содействие «скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса».
Трамп также считает, что скорейшее завершение спецоперации позволит реализовать потенциал российско-американского экономического сотрудничества.
Деэскалация вокруг Ирана.
Путин подтвердил Трампу готовность содействовать деэскалации вокруг Ирана и «стабилизации обстановки в регионе». В ответ Трамп выразил России благодарность за «за взвешенную позицию и конструктивные предложения».
Российский лидер также выразил надежду, что США и Ирану удастся «найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования».
Контакты России и США.
Как отметил Ушаков, на этот раз разговор двух лидеров состоялся по инициативе США, что говорит «о многом». В прошлый раз — 14 июня — инициатором была российская сторона.
Президент РФ поздравил Трампа и весь американский народ с Днем независимости США.
Беседа длилась 1 час 25 минут, отметил помощник российского лидера. По его словам, разговор был деловой и конструктивный, президенты смогли «откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня».
Путин подтвердил Трампу, что у него есть постоянно действующее приглашение посетить Россию.
Обе стороны подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и экономической тематике, и условились вновь созвониться в ближайшее время, добавил Ушаков.