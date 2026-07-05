Ложь Киева и ЕС и важность продолжения контактов. О чем говорили Путин и Трамп

По его словам, президент РФ указал Трампу на ложные посылки Киева и его европейских спонсоров относительно ситуации на линии фронта, а также обрисовал реальное положение дел. Американский лидер в свою очередь вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений по преодолению кризиса.