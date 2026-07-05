Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все разбиты»: украинцы забили тревогу из-за ЧП в Харьковской области

CМИ: на трассе от Днепропетровска до Харькова разбиты все АЗС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Все заправки на трассе от Днепропетровска до Харькова находятся в разбитом состоянии, на это пожаловался один из водителей на видео, опубликованном порталом «Мiсто» в соцсети Facebook*.

«На трассе Днепропетровск — Харьков на сегодняшний день все заправки разбиты. Водители, имейте в виду», — сказал автор видео.

ВС России регулярно наносят удары по АЗС и хранилищам с топливом, используемым в интересах ВСУ. В частности, 30 июня Минобороны сообщало о поражении дальними ударами беспилотников 25 заправочных станций и нескольких цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.