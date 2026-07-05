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В Вашингтоне гостей празднования Дня независимости эвакуируют из-за шторма

РИА Новости: в Вашингтоне гостей мероприятий ко Дню независимости США эвакуируют.

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Гостей уличных мероприятий в центре Вашингтона в честь Дня независимости просят эвакуироваться и искать укрытие в связи с приближающимся штормом, сообщают организаторы.

Как передает корреспондент РИА Новости, небо над Вашингтоном затянуло густыми тучами, сверкают молнии, усилился ветер.

«В связи с приближающимся штормом гостей просят эвакуироваться с территории мероприятия и укрыться в ближайшем здании», — призвал оргкомитет мероприятия.

Как говорится в сообщении, укрыться посетители торжества смогут в близлежащих зданиях министерств и ведомств.

«Не прячьтесь под деревьями», — призывает со своей стороны Секретная служба в распространенном предупреждении об опасности.

Организаторы обещают сообщить о возобновлении программы и открытии пропускных пунктов.

Белый дом ранее сообщал о запланированном на вечер выступлении президента США Дональда Трампа. Затем ожидался салют.

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