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Самолеты ВВС США пролетели над Вашингтоном в День независимости

РИА Новости: бомбардировщики B-2 пролетели над Вашингтоном в День независимости.

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Американские военные самолеты, включая два стратегических бомбардировщика B-2, пролетели над Вашингтоном в рамках празднования Дня независимости, передает корреспондент РИА Новости.

Помимо стратегических бомбардировщиков, над американской столицей пролетел самолет-заправщик KC-135 Stratotanker, а также крыло истребителей.

Соединенные Штаты 4 июля отмечали 250-летие своего основания, день которого традиционно празднуется в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии в 1776 году.

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