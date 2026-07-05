Самолеты ВВС США пролетели над Вашингтоном в День независимости

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Американские военные самолеты, включая два стратегических бомбардировщика B-2, пролетели над Вашингтоном в рамках празднования Дня независимости, передает корреспондент РИА Новости.
Помимо стратегических бомбардировщиков, над американской столицей пролетел самолет-заправщик KC-135 Stratotanker, а также крыло истребителей.
Соединенные Штаты 4 июля отмечали 250-летие своего основания, день которого традиционно празднуется в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии в 1776 году.