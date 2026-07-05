Депутат Селезнев объяснил, как вернуть часть НДФЛ семьям с двумя детьми

Право на выплату получают работающие родители, опекуны или попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении. Заявители должны быть гражданами России, постоянно проживать в стране, уплачивать НДФЛ по ставке 13% в 2025 году и не иметь долгов по алиментам.