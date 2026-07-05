Депутат Селезнев объяснил, как вернуть часть НДФЛ семьям с двумя детьми

Семьи с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного подоходного налога за счёт новой ежегодной выплаты, заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как пояснил парламентарий, приём заявлений на меру поддержки стартовал 1 июня, а по своей сути она является налоговым кешбэком, позволяющим снизить реальную ставку НДФЛ с 13% до 6%.
По его словам, государство пересчитывает уплаченный налог по пониженной ставке и возвращает разницу — 7% от официального годового дохода.
Право на выплату получают работающие родители, опекуны или попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении. Заявители должны быть гражданами России, постоянно проживать в стране, уплачивать НДФЛ по ставке 13% в 2025 году и не иметь долгов по алиментам.
Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе, а имущество — соответствовать установленным критериям.
«Если оба (родителя. — RT) официально работали и платили налоги, семья получит две суммы», — отметил депутат.
Заявления принимаются до 30 сентября через портал Госуслуг, МФЦ или клиентскую службу Социального фонда. Решение выносится в течение десяти рабочих дней. Льгота не начисляется автоматически, её необходимо оформлять.
Ранее юрист Елена Кузнецова напомнила, что семьи с двумя и более детьми могут получить новую социальную выплату при соблюдении условий по доходу и алиментам.