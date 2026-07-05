Мбаппе — о матче с Парагваем на ЧМ: мы тоже умеем играть в грязный футбол

«Парагвай не хотел играть в футбол. Если придется засунуть руки в грязь — мы это сделаем! Они думали, что мы выйдем играть в смокингах. Но мы умеем играть и в грязный футбол. И даже в этом мы были лучше них!», — приводит его слова RMC Sport.