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Мбаппе — о матче с Парагваем на ЧМ: мы тоже умеем играть в грязный футбол

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о жёсткой игре футболистов Парагвая в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026 года.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о жёсткой игре футболистов Парагвая в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026 года.

На протяжении всей игры представители Парагвая провоцировали французов и грубо вели себя на поле. Матиас Галарса сначала ударил рукой в грудь Мбаппе, а потом Кунде, но так и не получил предупреждение.

Отметим, что ни один их игроков сборной Парагвая не получил жёлтую карточку в этой встрече.

«Парагвай не хотел играть в футбол. Если придется засунуть руки в грязь — мы это сделаем! Они думали, что мы выйдем играть в смокингах. Но мы умеем играть и в грязный футбол. И даже в этом мы были лучше них!», — приводит его слова RMC Sport.

Матч завершился со счётом 1:0 в пользу Франции.

В ⅛ финала подопечные Дидье Дешама сыграют с Марокко. Матч состоится 9 июля.

Ранее Франция вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу в четвёртый раз подряд.

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