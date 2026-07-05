Битва за тень: иранские элиты рвутся к влиянию на нового аятоллу

Смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи спровоцировала острую борьбу за влияние на его преемника, Моджтабу Хаменеи. Как сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских официальных лиц, политическая ситуация накалилась даже в стане консерваторов, традиционно считавшихся монолитными.
По данным издания, различные группировки вступили в напряженное соперничество, чтобы определить дальнейший политический курс страны. Особую роль сейчас играет прагматичное крыло власти, в которое входят высокопоставленные генералы Корпуса стражей исламской революции, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, президент Масуд Пезешкиан и глава Совета безопасности Мохаммад Багер Зольгадр. Именно их усилиями, по информации источников, ранее удалось добиться соглашения о прекращении огня и начале диалога с США.
Новому аятолле Моджтабе Хаменеи предстоит сделать выбор, который определит его политическую ориентацию: назначить ключевых фигур в судебную систему, государственное радио и телевидение, милицию «Басидж», а также на пост начальника штаба. От этого, по мнению аналитиков, зависит, пойдет ли Иран по пути дальнейшего противостояния с Западом или же продолжит курс на переговоры.
Церемония прощания с Али Хаменеи проходит с 3 июля. Траурные мероприятия уже стартовали в Тегеране, где тысячи граждан собрались у мечети «Большая Мосалла». Основные события продлятся до 9 июля в нескольких городах страны, а завершатся похороны в родном городе покойного лидера — Мешхеде.
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