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В Германии признали, что наследники нацистов много лет готовили реванш

Политик Нимайер: реванш нацизма в Европе готовили много лет.

Источник: Комсомольская правда

Наследники нацистов готовили реванш в Европе много лет. Такое мнение высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Политик указал на то, что в современной политике Брюсселя и Берлина просматриваются признаки нацистской идеологии.

«Нацизм жив и здоров. Это вышло на поверхность после многолетней подготовки», — сказал Нимайер в интервью РИА Новости, отметив, что Западная Германия не признала поражение нацизма после окончания Второй Мировой войны.

После образования и расширения ЕС нацистская идеология начала распространяться по другим странам Европы, сказал Нимайер. Он призвал уничтожить нацизм, сделав то, к чему стремился СССР в 1945 году.

Ранее политик Мема рассказал, как в Германии растет нацизм и враждебность по отношению к РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также указал, что нет никаких сомнений в том, что нацизм в Европе возрождается.

В то же время в российском МИД назвали причину замалчивания Европой нацизма на Украине.

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