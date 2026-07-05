Наследники нацистов готовили реванш в Европе много лет. Такое мнение высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Политик указал на то, что в современной политике Брюсселя и Берлина просматриваются признаки нацистской идеологии.
«Нацизм жив и здоров. Это вышло на поверхность после многолетней подготовки», — сказал Нимайер в интервью РИА Новости, отметив, что Западная Германия не признала поражение нацизма после окончания Второй Мировой войны.
После образования и расширения ЕС нацистская идеология начала распространяться по другим странам Европы, сказал Нимайер. Он призвал уничтожить нацизм, сделав то, к чему стремился СССР в 1945 году.
Ранее политик Мема рассказал, как в Германии растет нацизм и враждебность по отношению к РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также указал, что нет никаких сомнений в том, что нацизм в Европе возрождается.
В то же время в российском МИД назвали причину замалчивания Европой нацизма на Украине.