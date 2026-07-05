Ким Чен Ын наблюдал за ходом испытаний на эсминце «Кан Гон»

«По плану испытания для оценки мощности боевой системы эсминца “Кан Гон” 3 июля проведены испытательный запуск стратегических крылатых ракет, испытание систем главных вооружений, в том числе палубных орудий и автоматических пушек (пулеметов) и средств радиопомехи», — говорится в публикации.
Уточняется, что в рамках плановых испытаний оценивались возможности корабельных систем вооружений, включая поиск целей и обработку данных, а также функционирование интегрированной системы огня. Отдельно проводились стрельбы из артиллерийских установок и пулеметов, после чего был произведен запуск стратегической крылатой ракеты.
По словам Ким Чен Ына, испытания эсминца «Кан Гон» должны быть ответственно завершены, а корабль введен в состав военно-морских сил в течение двух месяцев.
ЦТАК 23 июня сообщило, что КНДР планирует в ближайшие пять лет ежегодно строить по два эсминца класса «Чвэ Хён» в рамках развития ВМС страны. Отмечалось, что новый многоцелевой эсминец «Чвэ Хён» официально принят на вооружение ВМС КНР. Корабль успешно завершил 14-месячный цикл испытаний, включая проверку боевых и эксплуатационных характеристик, после чего был передан в состав ВМС.