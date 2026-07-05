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Ким Чен Ын наблюдал за ходом испытаний на эсминце «Кан Гон»

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытаниях боевых систем эсминца «Кан Гон», прошедших 3 июля. Об этом 5 июля сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Источник: AP 2024

«По плану испытания для оценки мощности боевой системы эсминца “Кан Гон” 3 июля проведены испытательный запуск стратегических крылатых ракет, испытание систем главных вооружений, в том числе палубных орудий и автоматических пушек (пулеметов) и средств радиопомехи», — говорится в публикации.

Уточняется, что в рамках плановых испытаний оценивались возможности корабельных систем вооружений, включая поиск целей и обработку данных, а также функционирование интегрированной системы огня. Отдельно проводились стрельбы из артиллерийских установок и пулеметов, после чего был произведен запуск стратегической крылатой ракеты.

По словам Ким Чен Ына, испытания эсминца «Кан Гон» должны быть ответственно завершены, а корабль введен в состав военно-морских сил в течение двух месяцев.

ЦТАК 23 июня сообщило, что КНДР планирует в ближайшие пять лет ежегодно строить по два эсминца класса «Чвэ Хён» в рамках развития ВМС страны. Отмечалось, что новый многоцелевой эсминец «Чвэ Хён» официально принят на вооружение ВМС КНР. Корабль успешно завершил 14-месячный цикл испытаний, включая проверку боевых и эксплуатационных характеристик, после чего был передан в состав ВМС.

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