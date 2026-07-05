Ким Чен Ын наблюдал за ходом испытаний на эсминце «Кан Гон»

ЦТАК 23 июня сообщило, что КНДР планирует в ближайшие пять лет ежегодно строить по два эсминца класса «Чвэ Хён» в рамках развития ВМС страны. Отмечалось, что новый многоцелевой эсминец «Чвэ Хён» официально принят на вооружение ВМС КНР. Корабль успешно завершил 14-месячный цикл испытаний, включая проверку боевых и эксплуатационных характеристик, после чего был передан в состав ВМС.