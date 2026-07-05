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Дмитриев: европейцы осознали возможные последствия миграционного кризиса

Дмитриев заявил, что европейцы уже осознали возможные последствия миграционного кризиса, однако их чиновники жаждут саморазрушения.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российский фонд прямых инвестиций и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о ситуации с миграционным кризисом в Европе. По его мнению, жители европейских стран уже осознают возможные последствия сложившейся ситуации.

Комментарий Дмитриева последовал после публикации президента США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, где американский лидер раскритиковал миграционную политику европейских государств и связал ее с ухудшением ситуации в странах ЕС.

Российский представитель заявил, что, по его оценке, европейские чиновники не способны своевременно реагировать на происходящие процессы.

«Европейцы поняли это (последствия миграционного кризиса — прим.) еще некоторое время назад, но их чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения», — заявил глава РФПИ.

Ранее Дмитриев высказался о ситуации с жильем в странах Евросоюза. По его мнению, европейским чиновникам следует обратить внимание на взаимосвязь между миграционными процессами и нарастающим жилищным кризисом.

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