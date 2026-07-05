Дмитриев: европейцы осознали возможные последствия миграционного кризиса

Глава Российский фонд прямых инвестиций и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о ситуации с миграционным кризисом в Европе. По его мнению, жители европейских стран уже осознают возможные последствия сложившейся ситуации.
Российский представитель заявил, что, по его оценке, европейские чиновники не способны своевременно реагировать на происходящие процессы.
«Европейцы поняли это (последствия миграционного кризиса — прим.) еще некоторое время назад, но их чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения», — заявил глава РФПИ.
Ранее Дмитриев высказался о ситуации с жильем в странах Евросоюза. По его мнению, европейским чиновникам следует обратить внимание на взаимосвязь между миграционными процессами и нарастающим жилищным кризисом.