В Роскачестве перечислили главные признаки поддельного мёда

Специалисты Роскачества назвали ключевые индикаторы фальсификата: это мутная консистенция, расслоение, а также любые посторонние запахи и привкусы.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как пояснили эксперты, у подделки или продукта низкого качества часто наблюдается осадок, а аромат может быть нехарактерным для сорта.
«Аромат натурального мёда — лёгкий, приятный, характерный для сорта. У фальсификата же может быть посторонний запах», — уточнили в Роскачестве.
Отдельное внимание специалисты уделили вкусу. Натуральный мёд обычно сладкий и приятный, хотя некоторые сорта, например гречишный, могут вызывать лёгкое першение в горле. Посторонние нотки — карамельный или кисловатый привкус — явный сигнал о том, что продукт испорчен или является подделкой.
В Роскачестве также подчеркнули, что мёд должен в обязательном порядке сопровождаться документами, в частности ветеринарным свидетельством.
Покупателям рекомендуют выбирать проверенных производителей, а также обращать внимание на российский Знак качества, который подтверждает соответствие продукта повышенным стандартам.
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