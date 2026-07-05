В Роскачестве перечислили главные признаки поддельного мёда

Отдельное внимание специалисты уделили вкусу. Натуральный мёд обычно сладкий и приятный, хотя некоторые сорта, например гречишный, могут вызывать лёгкое першение в горле. Посторонние нотки — карамельный или кисловатый привкус — явный сигнал о том, что продукт испорчен или является подделкой.