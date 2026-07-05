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Помощник Путина рассказал о восхищении Трампа Эрмитажем

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным лично отметил свое восхищение Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным лично отметил свое восхищение Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, беседа двух президентов, состоявшаяся 4 июля, продлилась 1 час 25 минут и носила деловой и конструктивный характер. Инициатором диалога выступила американская сторона. Помимо обсуждения актуальных вопросов двусторонней и международной повестки, лидеры затронули и культурную сферу. Помощник президента подчеркнул, что культура объединяет симпатизирующие друг другу народы, и именно в этом контексте Дональд Трамп упомянул о своем личном восхищении петербургским музеем.

В ходе разговора Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США, отметив важность бережного отношения к общим страницам истории. Кроме того, лидеры обсудили запуск совместного российско-американского экипажа на МКС с космодрома Байконур, который запланирован на 14 июля. В состав экспедиции вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. В Кремле отметили, что этот запуск является символичным примером совместной работы держав в самых различных областях.

Ранее, в 2024 году, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказывал о своей встрече с Трампом в Мар-а-Лаго еще до его первого президентского срока. Тогда Трамп назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире.

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