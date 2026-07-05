Помощник Путина рассказал о восхищении Трампа Эрмитажем

В ходе разговора Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США, отметив важность бережного отношения к общим страницам истории. Кроме того, лидеры обсудили запуск совместного российско-американского экипажа на МКС с космодрома Байконур, который запланирован на 14 июля. В состав экспедиции вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. В Кремле отметили, что этот запуск является символичным примером совместной работы держав в самых различных областях.