Трамп: Европа превращается в «страну третьего мира» из-за мигрантов

Республиканец с начала своего второго президентского срока проводит масштабную кампанию по борьбе с нелегальной миграцией. В сентябре 2025 года Министерство внутренней безопасности США сообщало, что с того момента, как господин Трамп вступил в должность президента, страну покинули более 2 млн нелегальных мигрантов. В ведомстве утверждали, что благодаря его политике поток мигрантов из стран Центральной Америки в США сократился на 97%.