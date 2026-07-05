Биолог предупредила об опасности контакта с тюленями на Балтике

При встрече с тюленем на Балтийском побережье нельзя приближаться к нему из-за риска укуса и передачи инфекционных заболеваний, рассказала РИА Новости биолог, куратор АНО «Сердце морей» Ирина Мейнцер.
Об этом сообщает РИА Новости.
Биолог пояснила, что тюлени — дикие хищники, которые, защищаясь, могут укусить человека. Через укус способны передаваться различные инфекции, включая так называемый «тюлений палец» — воспаление, вызываемое микоплазмами из ротовой полости ластоногих.
«Лучше животное не трогать руками», — подчеркнула Мейнцер.
Она также перечислила другие угрозы: туберкулёз, некоторые виды гриппа, бактериальные инфекции, бешенство. Специалист добавила, что здоровый тюлень вряд ли выйдет на берег, скорее всего, ему требуется помощь, но приближаться и пугать его нельзя — животное может уйти обратно в воду, и поиск повторится в другом месте.
Она посоветовала фотографировать тюленя издалека. При обнаружении взрослой особи или детёныша необходимо позвонить специалистам и дождаться их, не подпуская птиц и других животных, например собак.
Ранее российские учёные рассказали RT, что на острове Тюленьем в Охотском море ведётся «настоящая война за территорию» между морскими котиками и тонкоклювыми кайрами.