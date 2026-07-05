Биолог предупредила об опасности контакта с тюленями на Балтике

Она также перечислила другие угрозы: туберкулёз, некоторые виды гриппа, бактериальные инфекции, бешенство. Специалист добавила, что здоровый тюлень вряд ли выйдет на берег, скорее всего, ему требуется помощь, но приближаться и пугать его нельзя — животное может уйти обратно в воду, и поиск повторится в другом месте.