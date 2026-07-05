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Telegraph: матч Англии и Мексики пройдет при беспрецедентных мерах безопасности

В Мехико перед матчем ⅛ финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Мексики развернут самую масштабную операцию по обеспечению безопасности в истории матчей английской сборной, сообщает The Telegraph. Полиция задействует 7,5 тыс. сотрудников для охраны стадиона «Ацтека» — на каждые десять болельщиков будет приходиться по одному сотруднику правопорядка.

В Мехико перед матчем ⅛ финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Мексики развернут самую масштабную операцию по обеспечению безопасности в истории матчей английской сборной, сообщает The Telegraph. Полиция задействует 7,5 тыс. сотрудников для охраны стадиона «Ацтека» — на каждые десять болельщиков будет приходиться по одному сотруднику правопорядка.

Власти Мехико пошли на такие меры после того, как на прошлой неделе в давке во время празднования победы над Эквадором погибли четыре человека. Болельщиков предупреждают о необходимости прибывать за несколько часов до стартового свистка. Также им рекомендуют избегать одного из районов города после игры, где мексиканцы традиционно собираются для празднования футбольных побед. Telegraph отмечает, что многие английские фанаты предпочли не надевать футболки своей сборной, разгуливая по городу.

Ранее несколько радикальных группировок уже пригрозили устроить «засады» на британских фанатов, объясняя это местью за «колониальное прошлое» Великобритании и ее позицией по сектору Газа, отмечает издание. Кроме того, полиция опасается штурма стадиона толпами мексиканских болельщиков без билетов, так как спрос на матч внутри страны достиг пика, а цены у перекупщиков в интернете доходят до $50 тыс. за билет.

Матч за выход в четвертьфинал состоится завтра в 3:00 по московскому времени. Мексика принимает ЧМ вместе с США и Канадой. Финал состоится 19 июля.

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