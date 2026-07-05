Telegraph: матч Англии и Мексики пройдет при беспрецедентных мерах безопасности

Власти Мехико пошли на такие меры после того, как на прошлой неделе в давке во время празднования победы над Эквадором погибли четыре человека. Болельщиков предупреждают о необходимости прибывать за несколько часов до стартового свистка. Также им рекомендуют избегать одного из районов города после игры, где мексиканцы традиционно собираются для празднования футбольных побед. Telegraph отмечает, что многие английские фанаты предпочли не надевать футболки своей сборной, разгуливая по городу.