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СМИ: пьяный американец укусил полицейского в Копенгагене

Extra Bladet: пьяный американец укусил полицейского в аэропорту Копенгагена.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пьяный американец, заснувший в аэропорту Копенгагена, до крови покусал разбудившего его полицейского и был заключен под стражу на 11 дней, ему вменяют насилие в отношении лица на государственной службе, сообщает датский портал Ekstra Bladet со ссылкой на спецпрокурора копенгагенской полиции Джека Хурупа.

«Сильно пьяный американец, находившийся с очень коротким визитом в Дании, перед выходными был крайне разозлен и недоволен тем, что двое полицейских его разбудили, пока он спал как убитый в одном из залов вылета в аэропорту Копенгагена. Во всяком случае, отреагировал мужчина тем, что укусил одного из полицейских за предплечье», — говорится в сообщении портала.

По словам Хурупа, американец укусил полицейского до крови. В субботу суд предъявил ему обвинение в насилии в отношении лица на государственной службе и оставил его под стражей на 11 дней. При этом, как отмечает Ekstra Bladet, сам мужчина ничего не помнит, но признает, что фотографии укуса с двумя отметинами от зубов говорят сами за себя. В аэропорту Копенгагена он ждал пересадку на рейс до США.

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