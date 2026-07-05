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Боец Змей: новые российские тяжелые дроны успешно доставляют грузы в зоне СВО

По словам российского военнослужащего, управлять таким беспилотником проще, чем обычным FPV-дроном.

ЛУГАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Российские бойцы в зоне СВО успешно доставляют боеприпасы и продовольствие своим сослуживцам с помощью новых отечественных тяжелых дронов. Об этом ТАСС рассказал начальник расчета тяжелых дронов подразделения 71-го отдельного полка беспилотных систем группировки войск «Запад» с позывным Змей.

«Работали мы в основном ночью. У нас на птице стоял тепловизор, то есть все было отлично видно. Мы прилетали, сбрасывали еду, боекомплект, воду и летели обратно», — рассказал Змей о своей боевой работе на рубцовском направлении.

По его словам, управлять новым тяжелым дроном даже проще, чем обычным FPV-дроном.