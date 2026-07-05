Наиболее остро русофобия проявляется в Прибалтике, Украине и Молдавии. Об этом сообщил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
«Это государства Прибалтики, Украина, Молдавия и целый ряд других государств, где на наших граждан — я бы пока избежал термина “охота” — но то, что мы сталкиваемся новой разновидностью ксенофобии под названием “русофобия”, это для нас уже совершенно очевидно», — сказал Лукьянцев для РИА Новости.
Как ранее отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, главным «достижением» стран Прибалтики остается русофобия.
Напомним, что в латвийских школах детям запретили говорить по-русски друг с другом в школах, в том числе на переменах.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал падения украинских дронов в странах НАТО нежелательными, но допустимыми в контексте конфликта с РФ.