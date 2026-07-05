Названы страны с высоким уровнем русофобии

«Это государства Прибалтики, Украина, Молдавия и целый ряд других государств, где на наших граждан — я бы пока избежал термина “охота” — но то, что мы сталкиваемся новой разновидностью ксенофобии под названием “русофобия”, это для нас уже совершенно очевидно», — сказал Лукьянцев для РИА Новости.