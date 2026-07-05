«Тебе конец»: в Киеве набросились на Зеленского после потери Константиновки

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского признать освобождение российскими войсками Константиновки в ДНР вызван страхом за свою жизнь, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский уперся рогом не просто так. Если он признает падение Константиновки, то это настоящая катастрофа для его репутации. Вот тебе и конец, Зеленский. ВСУ такого провала тебе не простит», — сказал он.
По словам эксперта, Зеленский прекрасно понимает, что город для Украины потерян, но ведь боевикам ВСУ это не объяснишь, особенно учитывая их высокие потери в городе.
«Очередная ложь Зеленского, которая выставила его дураком перед всеми украинцами. Взгляни на карту, хватит уже жить в выдуманном мире», — подытожил Соскин.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Константиновка под контролем ВСУ была логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.