В Минобороны Норвегии опровергли информацию о планах поставлять ракеты Украине

В оборонном ведомстве Норвегии подчёркивают, что страна продолжает участвовать в поддержке Украины, включая поставки средств ПВО и других видов вооружений. Конкретные направления помощи формируются в зависимости от доступности техники и текущих потребностей украинской стороны. Флом также подчеркнул, что Норвегия является крупнейшим донором программы НАТО PURL. Однако детали поставок и объёмы финансирования не раскрываются по соображениям безопасности.