Трамп заявил, что Европа превращается в страну третьего мира из-за мигрантов

Ранее Life.ru писал, что некоторые страны Евросоюза рассматривают возможность создать в Руанде и Узбекистане специальные центры для мигрантов, которым отказали в убежище. Инициативу поддерживают Австрия, Греция, Германия, Дания и Нидерланды. Премьер-министр Греции заявил, что ЕС планирует заключить первые соглашения о создании таких центров в 2026 году, чтобы они заработали в 2027-м.