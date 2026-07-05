Ранее Пьер де Голль выступил с резкой критикой в адрес руководства Евросоюза. По его мнению, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен давно превысила свои полномочия и действует в ущерб национальным интересам стран-участниц. Пьер де Голль подчеркнул, что французское правительство должно в первую очередь заботиться о благополучии своих граждан, а не следовать «бездумной евроатлантической политике». По его словам, из-за этого курса налоги составляют 70% от конечной цены на бензин и дизель.