В МИД прокомментировали идеи Европы по завершению конфликта на Украине

«Что касается участившихся в последнее время заявлений европейских лидеров о необходимости “разговаривать” с Россией, прежде всего в целях урегулирования украинского кризиса, то они продолжают соседствовать с призывами нанести нашей стране “стратегическое поражение”. Такая извращенная логика — верный признак того, что сегодня Европа едва ли способна предложить какие-либо конструктивные идеи», — сказал он агентству.