Иностранные наёмники в составе ВСУ с марта практически не участвуют в боевых действиях на херсонском направлении, сообщили ТАСС в подполье.
По данным подполья, большую часть наёмников перебросили на другие участки.
«Тех, кто не сбежал и не был уничтожен нашими ударами, просто перебросили на другие участки. Оставшиеся же стараются не высовываться», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что многие наёмники сейчас ищут любую возможность покинуть страну. Командование, в свою очередь, жёстко пресекает попытки дезертирства: беглецов либо возвращают силой, либо списывают как боевые потери.
Собеседник также привёл данные о расправах над пытавшимися сдаться в плен — их добивали ударами FPV-дронов.
«Такая вот “забота” о личном составе», — подытожил представитель подполья.
2 июля военнослужащие 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки российских войск «Центр» на Добропольском направлении уничтожили ДРГ, у участников которой после боя были обнаружены документы западных стран.