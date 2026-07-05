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Иностранные наёмники ВСУ перестали участвовать в боях на херсонском направлении

Иностранные наёмники в составе ВСУ с марта практически не участвуют в боевых действиях на херсонском направлении, сообщили ТАСС в подполье.

Источник: RT на русском

Иностранные наёмники в составе ВСУ с марта практически не участвуют в боевых действиях на херсонском направлении, сообщили ТАСС в подполье.

По данным подполья, большую часть наёмников перебросили на другие участки.

«Тех, кто не сбежал и не был уничтожен нашими ударами, просто перебросили на другие участки. Оставшиеся же стараются не высовываться», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что многие наёмники сейчас ищут любую возможность покинуть страну. Командование, в свою очередь, жёстко пресекает попытки дезертирства: беглецов либо возвращают силой, либо списывают как боевые потери.

Собеседник также привёл данные о расправах над пытавшимися сдаться в плен — их добивали ударами FPV-дронов.

«Такая вот “забота” о личном составе», — подытожил представитель подполья.

2 июля военнослужащие 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки российских войск «Центр» на Добропольском направлении уничтожили ДРГ, у участников которой после боя были обнаружены документы западных стран.