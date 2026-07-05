Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко сообщил о переброске ВСУ к Славянску рекрутов из западных стран

Вооружённые силы Украины (ВСУ) усилили участок в районе Славянска в ДНР за счёт переброски рекрутов из западных стран, наёмников и бусифицированных. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: Life.ru

По его словам, в районах Райгородка, Стародубовки и Николаевки фиксируется пополнение подразделений после потерь. Для этого, по его словам, используются бусифицированные военнослужащие и иностранные наёмники. Он отметил, что фиксируется присутствие иностранной речи в зоне боевых действий. Это может свидетельствовать о привлечении дополнительных резервов, включая иностранный контингент.

А ранее власти Украины утвердили новые процедуры приёма иностранных добровольцев на службу в ВСУ. Сопровождением кандидатов займутся компании, включённые в специальный перечень Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. Они будут собирать документы и подавать их на рассмотрение. Для включения в список такие компании должны соответствовать установленным требованиям и внести 5 млн гривен (около 8,6 млн рублей) в качестве «страхового» взноса на случай нарушений условий договора.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.