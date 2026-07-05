Марочко сообщил о переброске ВСУ к Славянску рекрутов из западных стран

А ранее власти Украины утвердили новые процедуры приёма иностранных добровольцев на службу в ВСУ. Сопровождением кандидатов займутся компании, включённые в специальный перечень Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. Они будут собирать документы и подавать их на рассмотрение. Для включения в список такие компании должны соответствовать установленным требованиям и внести 5 млн гривен (около 8,6 млн рублей) в качестве «страхового» взноса на случай нарушений условий договора.