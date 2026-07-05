Ранее Life.ru писал, что системная поддержка Украины не соответствует логике мексиканских наркокартелей, которые прежде всего ориентированы на прибыль. Для таких структур ключевой вопрос — выгода, а не политическая поддержка. В отличие от европейских стран, которые могут рассчитывать на будущие дивиденды от помощи Украине, мексиканским картелям подобные вложения вряд ли дают очевидную отдачу. Единственным потенциальным интересом для них могло бы быть западное оружие, поступающее на Украину.