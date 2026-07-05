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Трамп заявил, что не отменит выступление в Вашингтоне из-за грозы

Ожидается, что президент США обратится к гражданам с речью около 06:00 мск.

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не станет, несмотря на грозу, отменять запланированное в Вашингтоне выступление по случаю 250-й годовщины подписания Декларации независимости США.

Глава вашингтонской администрации написал в Truth Social, что намерен переждать непогоду и выступить, «несмотря ни на что». Ожидается, что его выступление начнется около 06:00 мск 5 июля.

Американские власти ранее в этот же день из-за грозы предписали тысячам людей покинуть центральный бульвар Вашингтона, где проходили праздничные мероприятия, и укрыться в зданиях нескольких министерств и музеев. Организаторы уточнили, что Трамп уже распорядился вновь открыть проход на бульвар.

Декларация независимости, принятая в 1776 году, провозгласила свободу Соединенных Штатов от владычества Британской империи. Декларация была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение распечатать и распространить его среди населения, поэтому днем рождения Соединенных Штатов считается 4 июля.

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