В Вашингтоне из-за шторма эвакуировали людей с празднования Дня независимости

На вечер субботы у Мемориала Линкольна было запланировано торжественное выступление президента США Дональда Трампа. После его выступления должны были состояться пролеты военной авиации и праздничный фейерверк. «Мы переждем это, мне все равно, будет ли это в 2 часа ночи или через час… Я не позволю какому-то дождю остановить наше 250-летие», — прокомментировал происходящее господин Трамп в соцсети Truth Social.