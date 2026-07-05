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В Вашингтоне из-за шторма эвакуировали людей с празднования Дня независимости

В Вашингтоне празднование 250-летия независимости США на Национальной аллее в центре столицы было прервано из-за сильного шторма. Организаторы объявили эвакуацию и призвали посетителей укрыться в близлежащих музеях и правительственных зданиях, передает Financial Times.

В Вашингтоне празднование 250-летия независимости США на Национальной аллее в центре столицы было прервано из-за сильного шторма. Организаторы объявили эвакуацию и призвали посетителей укрыться в близлежащих музеях и правительственных зданиях, передает Financial Times.

На вечер субботы у Мемориала Линкольна было запланировано торжественное выступление президента США Дональда Трампа. После его выступления должны были состояться пролеты военной авиации и праздничный фейерверк. «Мы переждем это, мне все равно, будет ли это в 2 часа ночи или через час… Я не позволю какому-то дождю остановить наше 250-летие», — прокомментировал происходящее господин Трамп в соцсети Truth Social.

Вчера сообщалось, что в столице установилась экстремальная жара, из-за которой властям пришлось отменить несколько местных парадов и временно закрыть праздничную ярмарку на другом конце аллеи, также приуроченные к юбилею страны.

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