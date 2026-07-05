Однако, как признал политик, нынешняя стратегия Брюсселя строится на логике «достижения мира через силу», что лишь затягивает противостояние. Он также подверг критике главу европейской дипломатии Каю Каллас, заявив, что она не способна вести необходимый диалог. Также Фицо подтвердил, что поддерживает прямые контакты как с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, так и с президентом РФ Владимиром Путиным.