Трамп заявил, что Европа становится третьим миром

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал миграционную политику европейских стран, заявив, что Европа сталкивается с серьезными последствиями из-за массового притока мигрантов. Свое мнение американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, прием большого числа выходцев из неблагополучных регионов мира приводит к ухудшению ситуации внутри европейских государств. Он выразил мнение, что подобные процессы способны кардинально изменить облик стран и негативно повлиять на уровень безопасности и качество жизни.
«Европа узнает, что когда принимаешь преступников третьего мира, становишься страной третьего мира», — отметил он.
Ранее глава РФПИ и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о ситуации с миграционным кризисом в Европе. По его мнению, жители европейских стран уже осознают возможные последствия сложившейся ситуации.