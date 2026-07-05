Трамп заявил, что Европа становится третьим миром

По словам Трампа, прием большого числа выходцев из неблагополучных регионов мира приводит к ухудшению ситуации внутри европейских государств. Он выразил мнение, что подобные процессы способны кардинально изменить облик стран и негативно повлиять на уровень безопасности и качество жизни.