Западные медиа стараются замалчивать все успехи российской армии, при этом ряд крупных поражений ВСУ в зоне боевых действий скрыть не удастся, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.
Напомним, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.
Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Кроме того, Герасимов отметил, что российские подразделения завершают освобождение Красного Лимана.
«Основной упор зарубежные медиа делают на террористических атаках дронов по объектам гражданской инфраструктуры России. Все это они пытаются представить якобы как перелом в ходе боевых действий. При этом обстановку ВСУ в зоне боевых действий это никак не спасает. Да и в целом российские военные активно используют противодроновые системы, сбивают БПЛА, несмотря на то, что некоторые проблемы они нам все же создают. Успехи России на всех направлениях они стараются публично не комментировать вообще или серьезно нивелируют их значимость. Однако даже такая медийная повестка может измениться, например, когда ВС РФ освободят очередные крупные города. Сейчас, к слову, идет довольно серьезное наступление в Сумской области. Такие потери замолчать у них уже не получится», — пояснил эксперт.
Ранее на Западе отреагировали на слова Путина о сильной России.
Бывший член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель заявил, что слова Путина о необходимости сохранения статуса России как сильной державы в качестве условия её выживания продемонстрировали несостоятельность политики западных стран.