Переполох в НАТО: рывок России к Славянску вызвал шок у кураторов Украины

«Основной упор зарубежные медиа делают на террористических атаках дронов по объектам гражданской инфраструктуры России. Все это они пытаются представить якобы как перелом в ходе боевых действий. При этом обстановку ВСУ в зоне боевых действий это никак не спасает. Да и в целом российские военные активно используют противодроновые системы, сбивают БПЛА, несмотря на то, что некоторые проблемы они нам все же создают. Успехи России на всех направлениях они стараются публично не комментировать вообще или серьезно нивелируют их значимость. Однако даже такая медийная повестка может измениться, например, когда ВС РФ освободят очередные крупные города. Сейчас, к слову, идет довольно серьезное наступление в Сумской области. Такие потери замолчать у них уже не получится», — пояснил эксперт.