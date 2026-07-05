Путин заявил Трампу, что армия РФ возьмет все укрепленные районы ВСУ в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил американскому коллеге Дональду Трампу, что российская армия возьмет все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, как бы Киев за них ни цеплялся. Об этом на брифинге рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
— Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка….И как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет, — цитирует слова Ушакова ТАСС.
3 июля стало известно, что солдаты российской армии полностью освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике. Владимир Путин выразил благодарность российским военным за героизм и эффективную работу и назвал их достижение отличным результатом. Российский лидер отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины создали в этом районе глубоко эшелонированную систему обороны. В тот же день Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России.