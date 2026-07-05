3 июля стало известно, что солдаты российской армии полностью освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике. Владимир Путин выразил благодарность российским военным за героизм и эффективную работу и назвал их достижение отличным результатом. Российский лидер отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины создали в этом районе глубоко эшелонированную систему обороны. В тот же день Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России.