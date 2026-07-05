Инженер и электрик стали самыми востребованными вакансиями у зумеров

Вдвое чаще молодые соискатели откликались на вакансии электрика (средние ожидания — 91 170 рублей в месяц) и садовника (53 100 рублей в месяц). Также заметно вырос спрос на специалистов по продажам (44 500 рублей в месяц), сантехников (91 750 рублей в месяц) и поваров (65 530 рублей в месяц). Почти двукратный рост показали профессии флориста и продавца-консультанта.