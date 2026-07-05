Инженер и электрик стали самыми востребованными вакансиями у зумеров

Инженеры-механики, электрики и администраторы вошли в тройку профессий, которые российская молодёжь стала искать чаще всего в первом полугодии 2026 года, выяснили эксперты «Авито Работы».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы.
Аналитики сравнили показатели января-июня текущего года с аналогичным периодом 2025-го.
Согласно исследованию, зумеры в возрасте 18−24 лет стали в 2,3 раза чаще размещать резюме инженера-механика, ожидая в среднем 113 600 рублей в месяц. Почти вдвое вырос интерес к позициям инженера производственно-технического отдела (ожидаемая зарплата — 106 050 рублей в месяц) и администратора (54 850 рублей в месяц).
Вдвое чаще молодые соискатели откликались на вакансии электрика (средние ожидания — 91 170 рублей в месяц) и садовника (53 100 рублей в месяц). Также заметно вырос спрос на специалистов по продажам (44 500 рублей в месяц), сантехников (91 750 рублей в месяц) и поваров (65 530 рублей в месяц). Почти двукратный рост показали профессии флориста и продавца-консультанта.
«Молодёжь сегодня рассматривает широкий спектр карьерных возможностей: от инженерно-технических специальностей до сферы услуг и общественного питания», — прокомментировал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.
Ранее директор hh.ru (Урал) Оксана Сидлецкая заявила, что летом активность соискателей на рынке труда традиционно снижается, и в 2026 году эта тенденция сохраняется.