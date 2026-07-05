Марочко: ВС РФ ведут огневую подготовку для боев за Варваровку

ЛУГАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ, продвигаясь от Землянок, ведут огневую подготовку для боев за Варваровку в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Со стороны Землянок идет активная огневая подготовка для продвижения по направлению Варваровки», — сказал он.
Марочко добавил, что силы РФ также сократили межпозиционное пространство между Охримовкой и Землянками до 10 км и продолжают развивать успех на участке.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ, наступая у Малой Волчьей, сжимают в кольцо украинские войска, дислоцированные в соседней Варваровке Харьковской области.