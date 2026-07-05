Специалист Поздняков: для разведения пчёл на даче надо обсудить планы с соседями

«Закон не требует получать их письменное согласие на размещение ульев, но если пчёлы будут регулярно кусаться, а у кого-то из соседей есть документально подтверждённая аллергия, этот человек вправе обратиться в суд (со ссылкой на ст. 304 ГК РФ) с требованием устранить нарушение — вплоть до предписания убрать пасеку. Поэтому во избежание конфликтных ситуаций лучшим вариантом является обсуждение планов по разведению пчёл с соседями — вполне возможно, что они будут не против и даже предоставят письменное согласие», — заключил специалист.