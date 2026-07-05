Специалист Поздняков: для разведения пчёл на даче надо обсудить планы с соседями

В последние годы разведение пчёл на дачном участке становится всё более популярным увлечением. Однако, прежде чем завести улей, важно понимать, что эта деятельность строго регламентирована и регулируется целым рядом нормативных актов, подчеркнул в беседе с RT Игорь Поздняков, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества.
«Прежде всего необходимо отметить, что законность содержания пчёл напрямую зависит от вида разрешённого использования земли. Федеральный закон “О пчеловодстве в Российской Федерации” устанавливает, что заниматься пчеловодством можно на землях сельскохозяйственного назначения, на участках для личного подсобного хозяйства, а также на участках других категорий, но только если это прямо допускается их видом разрешённого использования», — пояснил специалист.
Однако на садовых (СНТ) и огородных участках местные уставы могут содержать прямой запрет на содержание сельскохозяйственных животных, к которым относятся и пчёлы, предупредил эксперт.
«Поэтому первым шагом должно стать изучение устава СНТ или ДНТ и решений общих собраний. Если запрета нет и земельный участок позволяет, необходимо руководствоваться ветеринарными правилами содержания медоносных пчёл», — подчеркнул аналитик.
Согласно им, ульи нужно размещать с соблюдением дистанций: не менее 3 м от границ соседних участков, а также помещений, в которых содержатся животные других видов — при этом летки (отверстия в улье) должны быть направлены в противоположную от соседей и помещений сторону либо при наличии сплошного ограждения высотой не менее двух метров расстояние можно не соблюдать, добавил Поздняков.
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«Важным условием является обязательное наличие на каждую пасеку ветеринарно-санитарного паспорта, который оформляется государственной ветеринарной службой. Это не разрешение в бытовом смысле, а документ, подтверждающий, что пасека соответствует ветеринарным требованиям», — объяснил собеседник RT.
И ещё один ключевой аспект, который часто упускают: интересы соседей, напомнил он.
«Закон не требует получать их письменное согласие на размещение ульев, но если пчёлы будут регулярно кусаться, а у кого-то из соседей есть документально подтверждённая аллергия, этот человек вправе обратиться в суд (со ссылкой на ст. 304 ГК РФ) с требованием устранить нарушение — вплоть до предписания убрать пасеку. Поэтому во избежание конфликтных ситуаций лучшим вариантом является обсуждение планов по разведению пчёл с соседями — вполне возможно, что они будут не против и даже предоставят письменное согласие», — заключил специалист.
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