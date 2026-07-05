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ВСУ потеряли 59 беспилотников самолетного типа и 26 пунктов управления БПЛА

Также были поражены более 375 вражеских военных, заявил начальник пресс-центра группировки войск Михаил Герасимов.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки в результате действий группировки войск «Восток» составили 59 беспилотников самолетного типа и 26 пунктов управления БПЛА. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Михаил Герасимов.

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений войск беспилотных систем, более 375 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, склад материальных средств, 2 станции спутниковой связи Starlink, 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 26 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал офицер.

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