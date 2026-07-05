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Бойцы «Востока» сбили беспилотники «Мара», Vector и «Лелека»

В Минобороны РФ заявили, что взаимодействие расчетов БПЛА выполнялось с использованием отечественных средств связи и управления в режиме реального времени.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Группы воздушного прикрытия группировки войск «Восток» уничтожили беспилотники «Мара», Vector и «Лелека», а также тяжелые гексакоптеры ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе мониторинга воздушного пространства в Запорожской области группы воздушного прикрытия группировки войск “Восток” обнаружили приближение БПЛА ВСУ. Координаты воздушных целей были переданы операторам FPV-перехватчиков подразделения войск беспилотных систем. Расчеты оперативно выдвинулись на рубежи работы и уничтожили выявленные воздушные цели. В результате поражены БПЛА самолетного типа “Мара”, Vector и “Лелека”, а также тяжелые гексакоптеры противника», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что взаимодействие расчетов БПЛА выполнялось с использованием отечественных средств связи и управления в режиме реального времени.

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