Минтруд: закон допускает переход на четырёхдневную рабочую неделю

Российские компании могут переходить на четырёхдневную рабочую неделю уже сейчас при взаимном согласии сторон, заявил министр труда Антон Котяков.
Об этом Котяков сообщил РИА Новости.
Он отметил, что действующие нормы трудового законодательства достаточно гибки и позволяют регулировать режим занятости. Работодатель и сотрудники вправе выбрать оптимальный график совместной работы.
«Сегодняшние нормы трудового законодательства позволяют работодателю и работникам перейти хоть на четырёхдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон», — сказал Котяков.
Министр уточнил, что сделать это можно через коллективный договор или индивидуальные отношения с конкретным работником. Каждая компания может самостоятельно установить удобный режим работы.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что российский рынок труда постепенно «остывает». Он отметил, что соотношение вакансий и соискателей в отраслях нормализуется.