Военнослужащие РФ проходят психологические тренировки для стрессоустойчивости

Как отметили в Минобороны РФ, инструкторы по тактической, медицинской и психологической подготовке с учетом полученного боевого опыта спроектировали специальную полосу препятствий, которая состоит из 14 модулей, включающих элементы психологической нагрузки. Там подчеркнули, что цель данной тренировки состоит в том, чтобы помочь военнослужащему побороть страх, сформировать у него адекватную реакцию во время стрессовой ситуации и научить его правильному принятию решений во время боя.