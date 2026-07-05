Военнослужащие РФ проходят психологические тренировки для стрессоустойчивости

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие 27-й отдельной гвардейской мотострелковой севастопольской бригады группировки войск «Запад» проходят психологические тренировки для повышения стрессоустойчивости в бою. Об этом рассказала начальник группы психологической работы с позывным Зипа.
Как отметили в Минобороны РФ, инструкторы по тактической, медицинской и психологической подготовке с учетом полученного боевого опыта спроектировали специальную полосу препятствий, которая состоит из 14 модулей, включающих элементы психологической нагрузки. Там подчеркнули, что цель данной тренировки состоит в том, чтобы помочь военнослужащему побороть страх, сформировать у него адекватную реакцию во время стрессовой ситуации и научить его правильному принятию решений во время боя.
«Психологическая полоса нужна для того, чтобы морально и психологически подготовить военнослужащего к каким-то возможным неожиданным моментам, неожиданным поворотам. По сути, это тренировка. Через многократное прохождение тренировки мы добиваемся более-менее устойчивого отношения военнослужащего к каким-то возможным перепадам давления, возможной атаке или каким-то непредвиденным моментам, которых мы не ожидаем», — сказала она.
По словам Зипы, после каждой тренировки с военнослужащими проводят беседу для выявления всех проблемных вопросов и разработки индивидуального плана прохождения психологической полосы.